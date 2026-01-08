Vino via libera a quello dealcolato confindustria | chance per veneto
Con l’approvazione del decreto sulla dealcolazione, l’Italia si apre a nuove opportunità nel settore vinicolo. Con la possibilità di offrire vini senza alcol, il Veneto può rafforzare la propria posizione sui mercati internazionali, rispondendo a una domanda in crescita e colmando un gap rispetto ad altri paesi europei come Germania, Francia e Spagna. Questa normativa rappresenta un passo importante per valorizzare il settore e ampliare le prospettive di mercato.
Con l’entrata in vigore del decreto relativo alla dealcolazione, l’Italia ha finalmente l’opportunità di “recuperare un ritardo competitivo e di presidiare un mercato in forte crescita, come già avviene da anni in Germania, Francia e Spagna”. Questa affermazione proviene da Settimo Pizzolato, presidente del Gruppo Vinicolo, Distillati e Liquori di Confindustria Veneto Est, il quale commenta la nuova possibilità normativa che offre prospettive interessanti per le imprese italiane, in particolare per quelle del Veneto. La norma consente al settore vitivinicolo di rispondere a una domanda internazionale sempre più crescente di vini a basso contenuto alcolico e dealcolati, segmenti che stanno vivendo una forte espansione, specialmente nei mercati extraeuropei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Altro che dealcolato. Il Pinot Grigio lancia la sfida del vino a basso grado naturale, ma ora serve un nome ad hoc
Leggi anche: Imprese: Boscaini (Confindustria Veneto), 'le nostre proposte per i nuovi amministratori'
Approvato il decreto per la produzione e tassazione dei vini dealcolati in Italia; Vino dealcolato, ecco il decreto “fiscale” che sblocca la produzione anche in Italia; Via libera al vino dealcolato in Italia: il decreto è stato approvato; Vino dealcolato, via libera al decreto che sblocca la produzione in Italia. Lollobrigida: Nuove opportunità per il settore.
Via libera al vino dealcolato in Italia: il decreto è stato approvato - Finalmente anche in Italia la produzione di vini dealcolati è regolamentata, e i nostri produttori saranno finalmente competitivi. dissapore.com
Vino dealcolato: via libera alla produzione in Italia/ Un mercato da 2,4mld di dollari in forte crescita - Vino dealcolato, via libera alla produzione anche in Italia: un mercato in crescita dell'8% all'anno, con un valore di 2,4 miliardi di dollari ... ilsussidiario.net
Vini dealcolati, via libera alla produzione in Italia - Si apre ufficialmente anche in Italia la strada alla produzione dei vini dealcolati. notizie.tiscali.it
NOTIZIE E DINTORNI - Via libera al decreto Mef-Masaf sui vini dealcolati. Uiv: svolta competitiva. Mercato Nolo vale 2,4 miliardi, crescita prevista dell'8% annuo. #horeca #foodservice #vino #dealcolati horecanews.it/vini-dealcolat… x.com
La Francia cambia rotta sul vino: via libera allo zuccheraggio dei Dop In Francia cade uno degli ultimi tabù del mondo del vino. Dal 1° novembre arriva il semaforo verde allo zuccheraggio dei vini fermi a Denominazione d’origine protetta. Una scelta storica pe - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.