Vino via libera a quello dealcolato confindustria | chance per veneto

Con l’approvazione del decreto sulla dealcolazione, l’Italia si apre a nuove opportunità nel settore vinicolo. Con la possibilità di offrire vini senza alcol, il Veneto può rafforzare la propria posizione sui mercati internazionali, rispondendo a una domanda in crescita e colmando un gap rispetto ad altri paesi europei come Germania, Francia e Spagna. Questa normativa rappresenta un passo importante per valorizzare il settore e ampliare le prospettive di mercato.

Con l’entrata in vigore del decreto relativo alla dealcolazione, l’Italia ha finalmente l’opportunità di “recuperare un ritardo competitivo e di presidiare un mercato in forte crescita, come già avviene da anni in Germania, Francia e Spagna”. Questa affermazione proviene da Settimo Pizzolato, presidente del Gruppo Vinicolo, Distillati e Liquori di Confindustria Veneto Est, il quale commenta la nuova possibilità normativa che offre prospettive interessanti per le imprese italiane, in particolare per quelle del Veneto. La norma consente al settore vitivinicolo di rispondere a una domanda internazionale sempre più crescente di vini a basso contenuto alcolico e dealcolati, segmenti che stanno vivendo una forte espansione, specialmente nei mercati extraeuropei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

