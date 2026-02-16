Aica i sindaci confermano la fiducia alla presidente Nobile

I sindaci di Aica hanno deciso di sostenere nuovamente la presidente Nobile, dopo le tensioni nate dalle ultime dichiarazioni sui media. La causa principale è stata la diffusione di voci su possibili iniziative politiche che avrebbero portato a una mozione di sfiducia contro la presidente. In risposta, i primi cittadini hanno inviato una nota ufficiale per ribadire la loro fiducia e chiarire la posizione dei Comuni soci.

Aica interviene con una nota per chiarire la posizione dei Comuni soci dopo le recenti dichiarazioni apparse sulla stampa su presunte iniziative politiche per una mozione di sfiducia. L'assemblea dei sindaci, riunitasi oggi, ha espresso piena fiducia alla presidente del consiglio di amministrazione Danila Nobile, sottolineando la necessità di mantenere unità e responsabilità istituzionale in una fase considerata decisiva per il servizio idrico provinciale. L'assemblea ha chiarito che eventuali richieste di sfiducia o prese di posizione esterne non rispecchiano la volontà dei Comuni soci. I sindaci, sempre secondo quanto fa sapere Aica, hanno confermato l'intenzione di proseguire, insieme alla presidente del cda e alle istituzioni, nel percorso di riorganizzazione e rilancio del servizio idrico, "nell'interesse esclusivo delle comunità amministrate".