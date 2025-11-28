Servizio idrico in crisi? Danila Nobile spazza via le polemiche | Aica riparte messo ordine dove regnava il caos
Dopo mesi di tensioni e incertezze, per Aica, ma anche per i cittadini che rischiavano la riduzione dell'erogazione idrica, arriva una boccata d'ossigeno. L'ok della Regione Siciliana al piano di salvataggio e l'attivazione del fondo di rotazione da 20 milioni di euro segnano, secondo la.
