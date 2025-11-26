Acqua Cartello sociale | Bene impegno di Schifani ma adesso i sindaci collaborino per salvare Aica

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime soddisfazione per la soluzione individuata al fine di evitare la riduzione del flusso idrico da parte di Siciliacque verso il territorio agrigentino. Una decisione necessaria, che ha scongiurato un grave danno per i cittadini e per l’intero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Un medico guarda il video di un uomo spaventato dall’acqua. Non è l’acqua nera degli oceani ma quella contenuta in un bicchiere, e l’uomo la guarda come se potesse annegarci dentro e balbetta e trema con ogni parte del corpo. Il video come cartello di ben - facebook.com Vai su Facebook

Acqua, Cartello sociale: "Bene impegno di Schifani, ma adesso i sindaci collaborino per salvare Aica" - Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime soddisfazione per la soluzione individuata al fine di evitare la riduzione del flusso idrico da parte di Siciliacque verso il territorio agrige ... Segnala agrigentonotizie.it

Aica, il Cartello Sociale: “La gestione dell’acqua è un bene comune, difendiamolo” - “Il Cartello Sociale di Agrigento, composto dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, CGIL, CISL e UIL, interviene in merito all’incontro promosso dal Consiglio di Amministrazione di AICA (Azien ... Da quilicata.it

Acqua: Cartello sociale Agrigento, “la lotta per la legalità e la giustizia sociale richiede coerenza, trasparenza e responsabilità” - Il Cartello sociale della provincia di Agrigento esprime “apprezzamento” per l’impegno mostrato dalla presidenza di Aica nel voler applicare norme ispirate all’equità, alla trasparenza e al rispetto d ... Secondo agensir.it