Lavori ai sottoservizi strade e marciapiedi non ripristinati | scattano le multe per le aziende coinvolte

A Torre Annunziata, la polizia municipale ha emesso 10 sanzioni alle aziende coinvolte in lavori ai sottoservizi, strade e marciapiedi non ripristinati. I controlli, mirati a garantire il rispetto delle normative, hanno rilevato violazioni dell’articolo 21 del Codice della Strada. L'iniziativa sottolinea l'importanza di rispettare le norme per la sicurezza e il corretto funzionamento delle infrastrutture urbane.

Dopo Bacoli anche Torre Annunziata sceglie la strada della stretta sulle ditte che operano sul territorio. Il sindaco Corrado Cuccurullo: "Bisogna avere rispetto del bene pubblico" A Torre Annunziata la polizia municipale ha elevato 10 verbali per violazione dell'articolo 21 del Codice della Strada nell'ambito dei controlli sui cantieri attivi in città per interventi ai sottoservizi. Le sanzioni riguardano il mancato ripristino del manto stradale al termine dei lavori. Oltre alla multa, alle ditte è stato ordinato di rifare gli interventi di ripavimentazione di strade e marciapiedi "a regola d'arte".

