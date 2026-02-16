Affitti più leggeri nel 2026 | bonus fiscali per under 31 studenti e neoassunti tra redditi e tetto massimo di spesa

Nel 2026, il governo introduce bonus fiscali per giovani, studenti e neoassunti, per alleviare le spese di affitto. La misura mira a rendere più accessibile l’abitazione, stabilendo limiti di reddito e un tetto massimo di spesa. Questa novità potrebbe favorire circa un milione di under 31 e giovani lavoratori in cerca di una casa.

Affitto Alleggerito nel 2026: Giovani, Studenti e Lavoratori a Nuova Spesa. Il 2026 si conferma un anno di sostegno per chi affronta le spese di affitto in Italia. Diverse agevolazioni fiscali, pensate per giovani lavoratori, studenti universitari fuori sede e neoassunti, mirano ad alleviare un peso crescente in un contesto di prezzi immobiliari in aumento e stipendi che faticano a tenere il passo. Queste misure, seppur non risolutive, rappresentano un aiuto concreto per milioni di italiani. Un Mercato Sotto Pressione: La Situazione Abitativa Italiana. Il mercato immobiliare italiano continua a presentare sfide significative, soprattutto per le fasce più giovani della popolazione.

Il governo ha annunciato le nuove agevolazioni per il 2026 dedicate a giovani, studenti e neo assunti.

Nel 2026, i bonus edilizi continueranno a essere disponibili, ma con maggiori verifiche fiscali.

