Bonus edilizi nel 2026 verifiche fiscali più stringenti | soggetti e ambito dei controlli

Nel 2026, i bonus edilizi continueranno a essere disponibili, ma con maggiori verifiche fiscali. Le principali detrazioni per ristrutturazioni, efficienza energetica e sicurezza antisismica rimangono valide, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli su interventi già effettuati. Questa evoluzione mira a garantire trasparenza e corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, mantenendo un equilibrio tra incentivi e controlli rigorosi.

Nel 2026 i bonus edilizi non scompaiono, ma cambiano volto. Da un lato restano in vigore le principali detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e sicurezza antisismica; dall’altro, però, il Fisco mantiene, e anzi rafforza, l’attività di controllo su quanto è stato fatto negli ultimi anni. Un doppio binario che i contribuenti farebbero bene a tenere presente: chi programma lavori oggi deve conoscere regole e limiti delle agevolazioni, ma chi ha già usufruito dei bonus deve essere pronto a dimostrarne la correttezza. Nessuna rivoluzione normativa, ma attenzione ai controlli. La Legge di Bilancio 2026 non ha introdotto grandi novità sul piano delle regole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

