Bonus affitto 2026 le agevolazioni previste per i giovani gli studenti e i neoassunti
Il governo ha annunciato le nuove agevolazioni per il 2026 dedicate a giovani, studenti e neo assunti. Il bonus affitto si divide in tre parti, pensate per chi si trova in situazioni diverse. Verranno messi a disposizione fondi e sconti specifici per aiutare chi cerca casa, soprattutto i più giovani e chi sta iniziando un nuovo lavoro. La misura mira a rendere più facile sostenere le spese di affitto in un momento di incertezza economica.
Sotto il cappello bonus affitto 2026 rientrano tre differenti agevolazioni, destinate a soggetti che si trovano in situazioni differenti: i giovani con meno di 31 anni, gli studenti universitari e i neo assunti. Le agevolazioni previste in quest’ultimo caso differiscono a seconda della data nella quale il lavoratore è stato contrattualizzato, permettendo di accedere a un contributo esentasse più ricco se l’accordo è stato sottoscritto nel 2025, più basso se formalizzato quest’anno. Bonus affitto giovani 2026, in cosa consiste. Anche per il 2026 il bonus affitto giovani è stato confermato come misura strutturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
