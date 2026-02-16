Affitti brevi Ditto | Roma corregge il tiro Napoli governi ora il fenomeno prima di pagarne il conto
Roma ha deciso di intervenire sull’aumento degli affitti brevi, dopo aver visto molti appartamenti svuotarsi nel centro storico. Napoli ha già avviato controlli più severi per ridurre le richieste di locazioni temporanee, cercando di proteggere gli immobili abitativi. La città partenopea si sta muovendo per limitare le autorizzazioni, evitando che la situazione sfugga di mano.
“Roma sta facendo i conti con la fine di una stagione di euforia sugli affitti brevi. Napoli non può permettersi di ignorare quei segnali e procedere come se il mercato si autoregolasse da solo”. Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nel settore turismo, intervenendo nel dibattito sull’espansione delle locazioni turistiche e sulla tenuta dei servizi cittadini alla vigilia di un evento internazionale come l’America’s Cup. Negli ultimi mesi, nella Capitale, diversi osservatori hanno parlato di una revisione del mercato degli affitti brevi dopo le aspettative legate al Giubileo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
