Turismo cresciute del 42% in 5 anni le imprese di affitti brevi | a Napoli + 98,1%

29 dic 2025

Negli ultimi cinque anni, il settore degli affitti brevi ha registrato una crescita del 42%, con Napoli che ha visto un aumento del 98,1%. Si osserva una riduzione degli alberghi tradizionali e un incremento delle soluzioni per soggiorni brevi, mentre il settore della ristorazione affronta sfide e opportunità in un contesto in evoluzione. Questi trend riflettono i mutamenti nel turismo e nelle preferenze dei viaggiatori.

Meno alberghi tradizionali, molti  più alloggi per soggiorni brevi  e una ristorazione che, tra luci e ombre, continua a reggere l’urto dei cambiamenti. È questo il quadro che emerge dall ’analisi di Unioncamere-InfoCamere  delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione negli ultimi cinque anni. I dati al  30 settembre 2025  mostrano una trasformazione profonda dell’offerta turistica italiana:  gli alberghi classici arretrano,  mentre crescono con forza le strutture extra-alberghiere legate ai soggiorni brevi, soprattutto nelle grandi città e nelle destinazioni più attrattive, dove si intensificano anche le tensioni legate all’ overtourism. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

