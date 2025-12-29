Turismo cresciute del 42% in 5 anni le imprese di affitti brevi | a Napoli + 98,1%

Negli ultimi cinque anni, il settore degli affitti brevi ha registrato una crescita del 42%, con Napoli che ha visto un aumento del 98,1%. Si osserva una riduzione degli alberghi tradizionali e un incremento delle soluzioni per soggiorni brevi, mentre il settore della ristorazione affronta sfide e opportunità in un contesto in evoluzione. Questi trend riflettono i mutamenti nel turismo e nelle preferenze dei viaggiatori.

Meno alberghi tradizionali, molti più alloggi per soggiorni brevi e una ristorazione che, tra luci e ombre, continua a reggere l'urto dei cambiamenti. È questo il quadro che emerge dall 'analisi di Unioncamere-InfoCamere delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione negli ultimi cinque anni. I dati al 30 settembre 2025 mostrano una trasformazione profonda dell'offerta turistica italiana: gli alberghi classici arretrano, mentre crescono con forza le strutture extra-alberghiere legate ai soggiorni brevi, soprattutto nelle grandi città e nelle destinazioni più attrattive, dove si intensificano anche le tensioni legate all' overtourism.

Turismo: Bini, presenze nel Gemonese cresciute del 40% in 5 anni - L'assessore ha incontrato stamattina il sindaco Revelant per fare il punto sulle progettualitÃ legate all'offerta outdoor Trieste, 11 feb - ilgazzettino.it

Turismo, durante il Conclave presenze cresciute del 7%. La speranza di Roscioli: «Il Papa farà decollare gli arrivi dagli Usa» - Non solo i fedeli, ma anche gli operatori turistici, gli albergatori, le agenzie di viaggio. roma.corriere.it

