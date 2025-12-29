Affari tuoi De Martino stronca Herbert Ballerina | Orribile
Stefano De Martino commenta senza mezzi termini Herbert Ballerina, definendolo “orribile”. L’attore, noto per il suo ruolo di disturbatore e punching ball nel quiz show Affari tuoi, continua a essere una presenza riconoscibile, anche se spesso oggetto di critiche. La sua partecipazione contribuisce a delineare il carattere del programma, che da tempo alterna momenti di intrattenimento a interventi più critici.
Da disturbatore a simpatico punching ball di Stefano De Martino. Ormai il ruolo di Herbert Ballerina nell'economia delle puntate di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, è sempre più chiaro. Non passa sera infatti che il padrone di casa non rimbrotti, motteggi o punzecchi in maniera brusca il comico, vera e propria mina vagante dietro al bancone dei pacchisti. Domenica sera, prima di presentare la concorrente Rosy, personal trainer da Cologno Monzese accompagnata in studio dal marito Luca, De Martino fa fare gli onori alla new entry dell'Emilia Romagna: "Buona sera a tutti, mi chiamo Stefano, vengo da Sant'Angelo di Gatteo, in provincia di Forlì Cesena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
