Adozione in città | a Catanzaro cresce la rete di accoglienza promossa dalla Camera Penale di Catanza

A Catanzaro, la Camera Penale ha avviato un progetto per aiutare giovani ex detenuti e senza famiglia, rispondendo all’aumento di casi di abbandono e disagio sociale nella città. La iniziativa coinvolge anche l’Arcidiocesi, il Tribunale per i Minorenni, la Procura e le comunità di accoglienza, creando una rete di sostegno più ampia. L’obiettivo è offrire alternative reali per questi giovani, facilitando il loro reinserimento sociale e riducendo il rischio di recidiva.

Catanzaro scommette sull'accoglienza: una rete per giovani ex detenuti e senza famiglia. A Catanzaro, un progetto innovativo promosso dalla Camera Penale locale, in collaborazione con l'Arcidiocesi Metropolitana, il Tribunale per i Minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, l'Istituto Penale per i Minorenni e la Comunità Ministeriale, sta offrendo un'alternativa concreta ai percorsi di reinserimento sociale per giovani che hanno scontato una pena o che vivono in comunità. L'iniziativa, unica nel suo genere a livello nazionale, punta a creare legami familiari stabili e duraturi con ragazzi privi di riferimenti affettivi, offrendo loro un'opportunità di costruire un futuro più dignitoso.