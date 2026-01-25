Campagna per il Sì a scuola il ministero su Catanzaro | Nessun accordo con la Camera Penale Che parla di iniziativa interna

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito chiarisce che non esiste alcun accordo o protocollo con la Camera Penale di Catanzaro riguardo al progetto “Il diritto di avere diritti”. Le recenti polemiche e strumentalizzazioni sono infondate e si riferiscono a un’iniziativa interna, già ufficialmente smentita dalla Camera Penale. Il Ministero ribadisce il suo impegno a mantenere separate le proprie attività da eventuali iniziative di terzi.

“In relazione alle polemiche e strumentalizzazioni su un presunto protocollo o accordo tra Mim e Camera Penale di Catanzaro riguardo al progetto “Il diritto di avere diritti”, per altro già smentito ufficialmente dalla Camera Penale stessa, ribadisco che si tratta di un’attività che non riguarda in alcun modo il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si precisa che non esiste alcun Protocollo tra Mim e Camera Penale di Catanzaro e che l’Osservatorio Miur non è un organo ministeriale bensì un organo interno all’associazione, composto da avvocati penalisti”. E’ quanto dichiara la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, riguardo alla denuncia dell’ Anm di Catanzaro (Associazione nazionale magistrati) che aveva denunciato di essere stata esclusa da un progetto sulle ragioni del Sì dedicato alle ultime tre classi degli istituti superiori di secondo grado, compresi dunque gli studenti maggiorenni che potranno votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ministero smentisce accordo con Camera penale di Catanzaro: nessun protocollo per attività nelle scuole sul referendum giustiziaIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiarito di non aver stipulato alcun accordo con la Camera penale di Catanzaro riguardo attività didattiche nelle scuole sul referendum sulla riforma della giustizia.

