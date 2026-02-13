Meloni ad Addis Abeba | Con il Piano Mattei stiamo rivoluzionando il modo di agire nel continente

Meloni visita Addis Abeba e annuncia che il Piano Mattei sta cambiando il modo di operare in Africa. La premier italiana sottolinea come il progetto favorisca una collaborazione tra paesi che si affidano reciprocamente, rafforzando i legami tra Italia e continenti africani. Durante l'incontro, ha anche evidenziato le opportunità di investimento e sviluppo congiunto che derivano da questa strategia.

AGI - Un "patto tra nazioni libere che scelgono di lavorare insieme perché si fidano l'una dell'altra". Non è solo una formula evocativa, ma il modo in cui l'Italia, attraverso il Piano Mattei, cerca di ritagliarsi sempre di più il ruolo di ponte con il continente al di là del Mediterraneo e guadagnarsi la sua fiducia. Così, Giorgia Meloni - arrivata in giornata ad Addis Abeba dopo il vertice tenuto ieri a Bruxelles sulla competitività dell'UE - ha definito la chiave politica con cui l'Italia cerca di proseguire quel rapporto con l'Africa avviato due anni fa e che prosegue in un'ottica ormai non più nazionale, ma globale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni ad Addis Abeba: "Con il Piano Mattei stiamo rivoluzionando il modo di agire nel continente" Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni Roma torna a riunire i leader africani per il secondo vertice sul Piano Mattei. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa; Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei; Meloni in Etiopia: 'Con il Piano Mattei facciamo da ponte'; Africa: il pit-stop etiope del Piano Mattei - ISPI. Piano Mattei, Meloni ad Addis Abeba: Stiamo rivoluzionando il modo di guardare all’AfricaLa premier Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura al secondo Vertice Italia-Africa, che si tiene ad Addis Abeba, in Etiopia ... dire.it Meloni ad Addis Abeba per il Piano Mattei non solo una strategia italiana ma internazionale Italia e Africa unite per la cooperazione«Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia ... msn.com L'intervento della premier in apertura del secondo vertice Italia-Africa ad Addis Abeba - facebook.com facebook Secondo Vertice Italia-Africa, in diretta da Addis Abeba gli interventi di apertura del Presidente @GiorgiaMeloni e del Primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali: x.com