Addio Pino Colizzi voce dei grandi
Pino Colizzi, celebre doppiatore italiano, è morto a 88 anni a Roma a causa di una lunga malattia. La sua voce ha dato vita a personaggi iconici come Michael Douglas, Jack Nicholson e Omar Sharif, diventando un punto di riferimento nel mondo del doppiaggio. Nelle sue interpretazioni, ha prestato la voce a Robert Powell in
È stato il doppiatore italiano di Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss e Omar Sharif ed era noto in particolare come la voce di Robert Powell nel Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, di Christopher Reeve nei primi tre episodi cinematografici di Superman, di Robert De Niro ne Il padrino - Parte II e di Martin Sheen nel capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now: Pino Colizzi, attore e voce tra le più riconoscibili del nostro cinema, è morto all’età di 88 anni a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Addio all’attore Pino Colizzi, era la voce italiana di Jack Nicholson, Martin Sheen e Christopher Reeve
Pino Colizzi è morto a Roma a 88 anni, dopo aver prestato la voce a grandi attori come Jack Nicholson, Martin Sheen e Christopher Reeve.
Pino Colizzi, voce iconica del cinema italiano, si è spento a 88 anni: un addio al maestro del doppiaggio.
Pino Colizzi, la voce che ha dato vita a numerosi personaggi del cinema italiano, è morto a 88 anni a Roma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio al doppiatore Pino Colizzi. Sua la voce di De Niro ne Il padrino 2 e quella di Robin Hood; Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di De Niro, Nicholson e Superman; Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di De Niro ne Il padrino - Parte II; Addio alla voce di Superman, del Padrino e di Robin Hood: il mondo del doppiaggio piange la scomparsa di Pino Colizzi.
Addio a Pino Colizzi, maestro del doppiaggio italianoÈ scomparso Pino Colizzi, uno dei doppiatori più importanti e riconoscibili del cinema italiano, all’età di 88 anni ... dire.it
Addio al doppiatore Pino Colizzi. Sua la voce di De Niro ne Il padrino 2 e quella di Robin HoodSi è spenta la voce di Pino Colizzi, che doppiò decine e decine di attori famosi come - solo per citarne solo alcuni tra i più noti - Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Oma ... msn.com
Addio a Pino Colizzi, storico doppiatore italiano. Tra i suoi tanti lavori, è stato anche la voce di Superman. facebook
#15febbraio 2026 Addio al bravissimo e unico Pino Colizzi. Attore di spessore e doppiatore inimitabile. #storia x.com