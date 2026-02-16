addio pino colizzi voce dei grandi

Pino Colizzi, celebre doppiatore italiano, è morto a 88 anni a Roma a causa di una lunga malattia. La sua voce ha dato vita a personaggi iconici come Michael Douglas, Jack Nicholson e Omar Sharif, diventando un punto di riferimento nel mondo del doppiaggio. Nelle sue interpretazioni, ha prestato la voce a Robert Powell in

È stato il doppiatore italiano di Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss e Omar Sharif ed era noto in particolare come la voce di Robert Powell nel Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, di Christopher Reeve nei primi tre episodi cinematografici di Superman, di Robert De Niro ne Il padrino - Parte II e di Martin Sheen nel capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now: Pino Colizzi, attore e voce tra le più riconoscibili del nostro cinema, è morto all’età di 88 anni a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

