Addio all’attore Pino Colizzi era la voce italiana di Jack Nicholson Martin Sheen e Christopher Reeve

Pino Colizzi è morto a Roma a 88 anni, dopo aver prestato la voce a grandi attori come Jack Nicholson, Martin Sheen e Christopher Reeve. La sua morte rappresenta una perdita importante per il mondo del doppiaggio italiano. Con la sua voce, ha dato vita a personaggi indimenticabili del cinema internazionale. La sua morte lascia un vuoto nel settore e tra gli appassionati.

Il cinema italiano perde uno dei suoi maestri del doppiaggio. Pino Colizzi si è spento a Roma all'età di 88 anni. Per decenni la sua voce ha accompagnato alcune delle interpretazioni più memorabili del grande schermo, rendendo accessibili al pubblico italiano icone di Hollywood come Jack Nicholson, Martin Sheen e Christopher Reeve. Romano di nascita, Colizzi era venuto al mondo il 12 novembre 1937. La sua famiglia aveva origini miste: padre romano e madre foggiana. Da giovanissimo si trasferì a Paola, un comune calabrese in provincia di Cosenza, dove iniziò a coltivare la passione per il teatro.