Pino Colizzi voce iconica del cinema italiano si è spento a 88 anni | un addio al maestro del doppiaggio

Addio a Pino Colizzi, la Voce del Cinema che ha Incontrato l’Italia. Roma piange la scomparsa di Pino Colizzi, uno dei maestri del doppiaggio italiano, all’età di 88 anni. La sua voce ha accompagnato generazioni di spettatori, dando vita a personaggi iconici del cinema internazionale come Michael Douglas, Jack Nicholson e Robert De Niro. Colizzi, scomparso nella capitale, lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano. Una Vita nel Doppiaggio: Gli Inizi e le Prime Collaborazioni. Pino Colizzi ha dedicato la sua vita all’arte del doppiaggio, costruendo una carriera brillante e costellata di successi.🔗 Leggi su Ameve.eu

