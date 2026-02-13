Cologno addio alla pesa pubblica | al suo posto nuova pavimentazione e parcheggi riorganizzati

Cologno, via la pesa pubblica dall’incrocio tra via della Repubblica e via Torino: in questi giorni sono partiti i lavori di rimozione dell’impianto, inutilizzato da tempo, per lasciar spazio a una nuova pavimentazione e a parcheggi riorganizzati.

Cologno. Via la pesa pubblica dall’incrocio tra via della Repubblica e via Torino. In questi giorni sono partiti i lavori di rimozione dell’impianto, inutilizzato da tempo. A breve sarà demolita anche la guardiola dove avveniva la registrazione delle pesate. La pesa pubblica risultava dismessa da anni e non erano mai pervenute richieste di ripristino o di nuova destinazione dell’area, che sarà ora riqualificata. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione e la nuova segnaletica per riorganizzare in modo più ordinato e funzionale i parcheggi. L’intervento rientra in una convenzione urbanistica tra Comune e operatore privato per un valore complessivo di 120mila euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Cologno al Serio nasceranno otto parcheggi rosa, dedicati a donne in gravidanza e genitori con bambini fino a due anni.

