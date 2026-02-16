Addio a Robert Duvall star del Padrino e della new Hollywood Aveva 95 anni
Robert Duvall è morto a 95 anni, dopo una lunga carriera nel cinema americano. La causa del decesso non è stata ancora resa nota, ma l’attore è stato riconosciuto come uno dei volti più iconici del cinema degli anni Settanta e Ottanta. Con ruoli memorabili in film come Il Padrino e Apocalypse Now, Duvall ha segnato profondamente il mondo dello spettacolo. La sua interpretazione in Tender Mercies gli ha valso un premio Oscar, e molti ricordano ancora il suo modo di portare sul grande schermo personaggi intensi e autentici.
«Bob se n'è andato serenamente a casa, circondato dall'amore e dall'affetto», ha scritto la moglie Luciana Duvall in un messaggio su Facebook. «Per il mondo era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me era semplicemente tutto. La passione per il suo lavoro era pari solo al suo amore profondo per i personaggi, per un grande pasto e per il piacere di intrattenere. In ognuno dei suoi molti ruoli, Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano. Così facendo, lascia a tutti noi qualcosa di duraturo e indimenticabile». Per tutti, Robert Duvall resterà Tom Hagen del **Padrino **di Francis Ford Coppola.
