Francis Ford Coppola ecco la cifra record a cui è stato venduto il suo orologio
Non è di certo un periodo semplice quello che sta attraversando il regista Francis Ford Coppola. Ricoverato la scorsa estate a Roma per sottoporsi a un intervento cardiaco già programmato, il regista di capolavori come Il padrino e Apocalypse Now è ancora alle prese con le conseguenze legate al flop rappresentato dal suo ultimo lungometraggio, Megalopolis, uscito nel 2024 e costato 120 milioni di dollari. Un budget mastodontico che Coppola avrebbe messo insieme vendendo la sua azienda vinicola e puntando dunque tutto sul film con Adam Driver ambientato in un'America del futuro dove si combatte per il potere e dove si muovono personaggi che hanno gli stessi nomi dei grandi protagonisti dell'Impero Romano, come Cesare o Cicerone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ora Francis Ford Coppola si vende anche gli orologi, battuto all’asta un F.P. Journe unico al mondo per quasi 11 milioni di dollari - che per recuperare i soldi persi per l'investimento del suo ultimo film sta vendendo ... ilfattoquotidiano.it scrive
Orologio di Coppola da record, battuto ad asta per 10,8 mln di dollari - progettato dallo stesso regista statunitense, è stato aggiudicato a un acquirente anonimo dopo 11 minuti di offerte serrate, secondo ... Scrive msn.com
Francis Ford Coppola regala il record mondiale a un orologio indipendente - C'è un nuovo record fra gli orologi indipendenti, ed è merito dell'orologio di Francis Ford Coppola, l'FFC F. we-wealth.com scrive