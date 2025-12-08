Francis Ford Coppola ecco la cifra record a cui è stato venduto il suo orologio

Non è di certo un periodo semplice quello che sta attraversando il regista Francis Ford Coppola. Ricoverato la scorsa estate a Roma per sottoporsi a un intervento cardiaco già programmato, il regista di capolavori come Il padrino e Apocalypse Now è ancora alle prese con le conseguenze legate al flop rappresentato dal suo ultimo lungometraggio, Megalopolis, uscito nel 2024 e costato 120 milioni di dollari. Un budget mastodontico che Coppola avrebbe messo insieme vendendo la sua azienda vinicola e puntando dunque tutto sul film con Adam Driver ambientato in un'America del futuro dove si combatte per il potere e dove si muovono personaggi che hanno gli stessi nomi dei grandi protagonisti dell'Impero Romano, come Cesare o Cicerone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

