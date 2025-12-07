Orologio di Francis Ford Coppola da record battuto all’asta per 10,8 milioni di dollari

(Adnkronos) – L'orologio personalizzato del regista Francis Ford Coppola ha raggiunto la cifra straordinaria di 10,8 milioni di dollari (diritti compresi) durante l'asta organizzata sabato 6 dicembre da Phillips a New York. Il modello, un F.P. Journe Ffc Prototype, unico nel suo genere e co-progettato dallo stesso regista statunitense, è stato aggiudicato a un acquirente . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

