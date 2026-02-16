Addio a Robert Duvall morto l' avvocato de Il Padrino
È morto a 95 anni Robert Duvall, uno dei volti più intensi e autorevoli del cinema americano, premio Oscar e protagonista di una carriera durata oltre sei decenni. L’attore si è spento serenamente domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia, come annunciato in una dichiarazione diffusa dalla sua agenzia di pubbliche relazioni a nome della moglie Luciana. Non si terrà alcuna cerimonia ufficiale. Duvall è stato indimenticabile nel ruolo dell’avvocato Tom Hagen, il consigliere fidato di Vito Corleone interpretato da Marlon Brando, nel capolavoro di Francis Ford Coppola Il Padrino. In quel film, diventato una pietra miliare della storia del cinema, Duvall diede vita a un personaggio misurato, intelligente e leale, capace di muoversi con sangue freddo tra le tensioni e le ombre della famiglia Corleone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
