È morto Robert Duvall l’attore de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni

Robert Duvall, famoso attore noto per i ruoli in “Il Padrino” e “Apocalypse Now,” è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all'età avanzata. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del cinema, dove ha lasciato un segno indelebile con interpretazioni intense e realistiche. La sua carriera ha attraversato decenni, portando sul grande schermo personaggi che ancora oggi ricordano.
Il leggendario Robert Duvall interprete di Tom Hagen e del Colonnello Kilgore si spegne a 95 anni: un’icona del naturalismo. Il leggendario Robert Duvall interprete di Tom Hagen e del Colonnello Kilgore si spegne a 95 anni: un’icona del naturalismo cinematografico che ha riscritto le regole della recitazione hollywoodiana Il cinema mondiale perde uno dei suoi pilastri fondamentali. All’età di 95 anni si è spento Robert Duvall, un artista capace di trasformare ogni silenzio in una lezione di recitazione. La notizia, confermata dalla moglie Luciana, segna la fine di un’epoca per Hollywood. Duvall non era semplicemente un attore, ma il simbolo di un naturalismo intenso che ha permesso a pellicole come Il Padrino di diventare pietre miliari della cultura pop globale. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Morto Robert Duvall: addio all'attore premio Oscar, aveva 95 anni; Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino
