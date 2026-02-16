Robert Duvall, noto per aver interpretato Tom Hagen in “Il Padrino” e il colonnello in “Apocalypse Now”, è morto a 95 anni a causa di problemi di salute. La sua scomparsa avviene nella sua casa di San Diego, dove si era ritirato negli ultimi anni. La notizia si diffonde mentre amici e colleghi ricordano le sue interpretazioni intense e il ruolo di protagonista in numerosi film americani.

È morto a 95 anni Robert Duvall, uno dei volti più riconoscibili del cinema americano. Si è spento domenica 15 febbraio nella sua abitazione di San Diego, in California. A darne notizia è stata la moglie Luciana Pedraza con un messaggio su Facebook: “Circondato dall’amore, ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, prezioso amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob si è spento serenamente a casa sua, circondato dall’affetto e dal conforto”. Premio Oscar, un regista, un narratore. Per Hollywood, una presenza capace di attraversare sette decenni di cinema senza mai perdere autorevolezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Robert Duvall, il Tom Hagen de “Il Padrino” e il colonnello di “Apocalypse Now”: aveva 95 anni

