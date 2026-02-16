Addio a Robert Duvall il Tom Hagen de Il Padrino e il colonnello di Apocalypse Now | aveva 95 anni
È morto a 95 anni Robert Duvall, uno dei volti più riconoscibili del cinema americano. Si è spento domenica 15 febbraio nella sua abitazione di San Diego, in California. A darne notizia è stata la moglie Luciana Pedraza con un messaggio su Facebook: “Circondato dall’amore, ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, prezioso amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob si è spento serenamente a casa sua, circondato dall’affetto e dal conforto”. Premio Oscar, un regista, un narratore. Per Hollywood, una presenza capace di attraversare sette decenni di cinema senza mai perdere autorevolezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Robert Duvall, famoso attore noto per i ruoli in "Il Padrino" e "Apocalypse Now," è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all'età avanzata.
