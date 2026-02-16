Addio a Robert Duvall icona del cinema che credeva nei valori tradizionali e repubblicani
Robert Duvall, attore simbolo del cinema statunitense, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età. La sua lunga carriera ha spaziato tra ruoli memorabili e interpretazioni intense, rendendolo uno dei volti più riconoscibili di Hollywood. La sua morte lascia un vuoto nel mondo del cinema, dove ha sempre dimostrato di credere nei valori tradizionali e nei principi repubblicani.
È morto all'età di 95 anni Robert Duvall, icona del cinema americano e attore dalla presenza magnetica. Duvall ha recitato in pellicole che appartengono alla storia del cinema come Il Padrino e Apocalypse Now, spesso con ruoli secondari che ha saputo comunque rendere immortali con la sua interpretazione. "Bob", come lo chiamavano familiari e amici, nel corso della sua lunghissima e proficua carriera, ha ricevuto sei candidature, vincendo la statuetta nel 1983 per Tender mercies – Un tenero ringraziamento. Addio a Robert Duvall. L'attore si è spento nella sua casa di San Diego, in California. La notizia della morte è stata data dalla moglie, l'attrice Luciana Pedraza, attraverso un commovente post su Facebook: «Circondato dall'amore, domenica 15 febbraio abbiamo detto addio al mio amato marito, prezioso amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo.
Robert Duvall è morto domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia, a causa di complicazioni legate all’età.
