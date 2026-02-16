Addio a Federico Frusciante voce del cinema e del web | da Livorno un’eredità di passione e cultura per i cinefili
Federico Frusciante, noto critico cinematografico e voce del web, è morto improvvisamente a 52 anni nella sua casa di Livorno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra gli appassionati di cinema, che lo seguivano quotidianamente sui social per le sue recensioni sincere e coinvolgenti. Frusciante aveva dedicato la vita a condividere la passione per il cinema, diventando un punto di riferimento per molti giovani cinefili.
Federico Frusciante, un'icona del cinema si spegne a 52 anni: dal cuore di Livorno al web. Si è spento improvvisamente nella sua casa di Livorno, all'età di 52 anni, Federico Frusciante, figura di spicco della critica cinematografica italiana e appassionato divulgatore attraverso i social media. La sua scomparsa, avvenuta domenica 15 febbraio, lascia un vuoto nel panorama culturale e tra i numerosi appassionati che lo seguivano con interesse. Frusciante ha saputo coniugare la passione per la settima arte con l'innovazione digitale, diventando un punto di riferimento per gli amanti del cinema di genere.
Federico Frusciante, noto youtuber e appassionato critico cinematografico, è morto improvvisamente nella sua casa di Livorno, lasciando sgomento tra amici e follower.
Addio a Federico Frusciante, il critico che ha cambiato il modo di parlare di cinema online. Lo Youtuber è morto a 52 anni per un malore. Videotecaro, musicista e critico cinematografico, dalla storica Videodrome di Livorno a YouTube, da anni era diventato una voce di riferimento per migli
