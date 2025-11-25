Addio a ‘Bibi’ moglie e musa del disegnatore Sergio Staino | aveva 74 anni

(Adnkronos) – E' morta oggi, martedì 25 novembre, Bruna Pinasco, moglie del disegnatore e vignettista satirico Sergio Staino. 'Bibi', come la chiamava il marito nelle sue celebri vignette, si è spenta all'età 74 anni a causa di una malattia incurabile. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal Comune di Scandicci, città alle porte di Firenze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com