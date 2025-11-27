Uccise la moglie col foulard | Lei lo aveva provocato Solo dieci anni e 4 mesi

FANO (Pesaro-Urbino) Lui l’ha strangolata con un foulard. Ma per i giudici lei lo aveva provocato. È stato condannato, dalla Corte d’assise di Pesaro, a 10 anni e 4 mesi Angelo Sfuggiti, 70 anni, ex pizzaiolo di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, che il 20 novembre 2023 uccise la moglie, Rita Talamelli. Una pena più severa di quella chiesta dal pm Marino Cerioni, 9 anni e 4 mesi, nonostante il riconoscimento sia delle attenuanti generiche sia dell’attenuante della provocazione, ritenute prevalenti sul vincolo coniugale. Sfuggiti resterà ai domiciliari, nella casa di via Montefeltro dove avvenne il delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

