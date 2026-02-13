PlayStation Plus Extra e Premium Sony ha annunciato i giochi gratis di Febbraio 2026

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi che arricchiranno il catalogo offerto dal PlayStation Plus Extra e Premium a Febbraio 2026, rivolti anche in questo caso ai possessori di una PS5 o PS4. Come anticipato da un leak un paio di giorni fa, questo mese Marvel's Spider-Man 2 verrà aggiunto ai giochi inclusi dal PS Plus Extra. Ecco qui di seguito la lista completa: Marvel's Spider-Man 2 PS5 Test Drive Unlimited Solar Crown PS5 Neva PS5, PS4 Season: A Letter to the Future PS5, PS4 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin PS4 Monster Hunter Stories PS4 Venba PS5 Echoes of the End: Enhanced Edition PS5 Rugby 25 PS5, PS4 Adesso scopriamo l'unico gioco pronto ad arricchire il PlayStation Plus Premium: Disney Pixar Wall-E PS5, PS4