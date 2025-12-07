Corriere dello Sport | Spalletti torna al Maradona da avversario | Napoli-Juve è una notte di sentimenti e storia

Nel suo approfondimento firmato da Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, viene raccontato come prima o poi quel momento sarebbe comunque arrivato: oggi Luciano Spalletti torna al Maradona da avversario del Napoli, 917 giorni dopo la festa scudetto del 4 giugno 2023. Un ritorno che, come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, sembra scritto da un destino sceneggiatore, quasi dopo un summit immaginario tra Machiavelli e Ulisse. Il tecnico che ha riportato il Napoli al tricolore si ripresenterà al Maradona con un'altra veste: quella dell'allenatore della Juventus, il nemico sportivo per eccellenza della tifoseria azzurra e un'eredità che incrocia anche il passato di Conte.

