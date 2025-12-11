Adani senza mezzi termini | Sul rigore dato al Liverpool è morto il calcio! L’ingenuità di Bastoni c’è ma se l’arbitro si sottomette al Var…

Lele Adani commenta la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League, criticando aspramente le decisioni arbitrali e il rigore assegnato alla squadra inglese. L’ex difensore nerazzurro evidenzia l’irregolarità delle scelte arbitrali e l’influenza del VAR, sottolineando come siano queste a compromettere il calcio.

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha voluto dire la sua sulla sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il Liverpool in Champions League. Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol su Twitch, Lele Adani ha commentato così Inter Liverpool soffermandosi sull’episodio del calcio di rigore su Wirtz che ha deciso la partita di martedì. SU INTER LIVERPOOL – « Il Liverpool ha iniziato e finito meglio, in mezzo c’è stata una buona gara dell’Inter. Sì, ci si aspetta di più da queste due squadre, l’Inter ci rimane impressa dopo il Como: ma la Champions è un’altra cosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani senza mezzi termini: «Sul rigore dato al Liverpool è morto il calcio! L’ingenuità di Bastoni c’è, ma se l’arbitro si sottomette al Var…»

