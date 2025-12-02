Palazzo Capua si trasforma in un laboratorio di cultura | sinergia tra UniReggio e Comune di Melicuccà

Reggiotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unire formazione, storia e innovazione sociale in un’unica, straordinaria esperienza: è questo il cuore dell’accordo siglato tra UniReggio e il Comune di Melicuccà, destinato a diventare un modello sperimentale unico nel panorama calabrese.Gli studenti del corso di formazione ID 377.8 “Operatore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

palazzo capua trasforma laboratorioPalazzo Capua si trasforma in un laboratorio di cultura: sinergia tra UniReggio e Comune di Melicuccà - Il presidente Ferrara: "Formazione che guarda oltre con un percorso operativo che vede gli studenti non più semplici tirocinanti, ma “autentici protagonisti di una rinascita culturale del territorio" ... reggiotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Capua Trasforma Laboratorio