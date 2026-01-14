Inps e 4Manager insieme per promuovere la cultura previdenziale nelle imprese

Inps e 4.Manager hanno firmato un accordo per promuovere la cultura previdenziale e del welfare nelle imprese. L’obiettivo è sensibilizzare le aziende sull’importanza della previdenza sociale, riconoscendo il suo ruolo chiave per la stabilità economica e sociale del Paese. Questa collaborazione mira a rafforzare la consapevolezza delle imprese riguardo alle tematiche previdenziali, favorendo un sistema più sostenibile e responsabile.

Inps e 4.Manager (ente bilaterale di Confindustria e Federmanager) hanno sottoscritto un’intesa per promuovere la cultura previdenziale e del welfare nel sistema delle imprese, nella consapevolezza del ruolo strategico che la previdenza riveste per la stabilità economica, sociale e istituzionale del Paese. L’accordo si colloca in un quadro di collaborazione tra istituzioni pubbliche e corpi intermedi, orientato a rafforzare la comprensione del sistema previdenziale come componente essenziale delle politiche del lavoro e della sostenibilità organizzativa. La previdenza viene così valorizzata non come mero adempimento formale, ma come strumento di responsabilità, pianificazione e tutela delle persone lungo l’intero arco della vita lavorativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

