Un uomo è stato accoltellato nella sua abitazione a Genova Priaruggia, probabilmente a causa di una lite familiare, e si trova ora in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha arrestato un giovane con i vestiti insanguinati e ha denunciato una minorenne, trovata insieme a lui in un bar poco dopo l’aggressione. Nella zona di Quarto, un altro uomo di 40 anni si trova in gravissime condizioni al San Martino dopo essere stato colpito con un coltello. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi di queste violente aggressioni.

Un uomo di 40 anni è stato aggredito nella sua abitazione di Genova Quarto. Sarebbe stato lui a chiamare i carabinieri, che l’hanno trovato gravemente ferito al collo e all’addome. Ha dichiarato di non conoscere l’aggressore e il movente dell’accoltellamento. È stato trasportato in codice rosso in ospedale e operato d’urgenza. La prognosi è riservata. Per l’aggressione è stato fermato un trentasettenne, che aveva gli abiti sporchi di sangue, e una minorenne, affidata ai servizi sociali. Aggredito con un coltello in casa Un quarantenne di Genova Quarto, nella zona Priaruggia, ha chiamato i carabinieri perché aggredito nella propria abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Accoltellato in casa a Genova zona Priaruggia, uomo fermato coi vestiti insanguinati: denunciata una minorenne

È deceduto lo studente ferito con un coltello all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia.

