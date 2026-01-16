AGI - Uno studente è stato accoltellato all'addome e alla milza da un coetaneo all' istituto professionale "Domenico Chiodo", a La Spezia ed è ora ricoverato in condizioni gravissime. L'episodio è avvenuto questa mattina dopo le 11 all'interno dell' istituto. La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria e al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni emerge che a ferire il giovane sarebbe stato un altro studente. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea e subito operato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gravissimo uno studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un minorenne

