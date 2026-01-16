Morto lo studente accoltellato in una scuola di La Spezia Fermato un minorenne

È deceduto lo studente ferito con un coltello all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia. La vittima, accoltellata all’addome e alla milza da un coetaneo, è stata soccorsa ma non ce l’ha fatta. Un minorenne è stato fermato in relazione all’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle modalità di prevenzione di simili episodi.

AGI - È morto lo studente accoltellato all'addome e alla milza da un coetaneo all' istituto professionale "Domenico Chiodo", a La Spezia. . Il giovane è morto per le gravi ferite riportate ed era stato sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale Sant'Andrea. L'episodio è avvenuto questa mattina dopo le 11 all'interno dell' istituto. La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria e al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni emerge che a ferire il giovane sarebbe stato un altro studente. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea e subito operato.

E' morto lo studente accoltellato da un compagno a scuola - Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. avvenire.it

Morto lo studente accoltellato a scuola - Il ragazzo di 19 anni è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

