Morto lo studente accoltellato in una scuola di La Spezia Fermato un minorenne

È deceduto lo studente ferito con un coltello all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia. La vittima, accoltellata all’addome e alla milza da un coetaneo, è stata soccorsa ma non ce l’ha fatta. Un minorenne è stato fermato in relazione all’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle modalità di prevenzione di simili episodi.

AGI - È morto lo  studente  accoltellato all'addome e alla milza da un coetaneo all' istituto professionale "Domenico Chiodo", a  La Spezia. . Il giovane è morto per le gravi ferite riportate ed era stato sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale Sant'Andrea.  L'episodio è  avvenuto questa mattina dopo le 11 all'interno dell' istituto. La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria e al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni emerge che a ferire il giovane sarebbe stato un  altro studente. Soccorso dai volontari della  Croce Rossa locale  e dai medici del 118, il  giovane ferito  è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea e subito operato. 🔗 Leggi su Agi.it

