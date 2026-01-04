Rita De Crescenzo rilancia su Roccaraso | Voglio tutta Napoli con me ma comportatevi bene

Rita De Crescenzo, nota TikToker napoletana, annuncia una nuova visita a Roccaraso, invitando i follower a partecipare. Con un tono diretto e cordiale, Rita esprime il desiderio di condividere momenti con tutta Napoli, sottolineando l’importanza di comportarsi bene durante la trasferta. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per riunire la comunità in un’esperienza di svago e socializzazione sulla neve.

La TikToker napoletana Rita De Crescenzo torna a chiamare a raccolta i follower per una nuova trasferta sulla neve. Attivate le misure di contingentamento dei pullman dopo il caso dello scorso anno. Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé e rilancia l’invito che un anno fa portò all’assedio di Roccaraso. L’influencer napoletana, molto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rita De Crescenzo rilancia su Roccaraso: “Voglio tutta Napoli con me, ma comportatevi bene” Leggi anche: Rita De Crescenzo prepara nuovo “assalto” a Roccaraso, sindaco firma ordinanza con numero chiuso Leggi anche: Rita De Crescenzo su Tiktok: napoletani a Roccaraso anche quest’anno. Il sindaco: bus turistici a numero chiuso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rita De Crescenzo e i napoletani sulla neve a Roccaraso anche quest'anno. Il sindaco: bus turistici a numero chiuso; A Roccaraso invasione bis? La tiktoker Rita De Crescenzo lancia la nuova sfida: Sindaco, noi siamo pronti; A Roccaraso invasione bis? La tiktoker Rita De Crescenzo lancia la nuova sfida | Sindaco noi siamo pronti; Rita De Crescenzo ci riprova, chiama in massa i fan a Roccaraso: “Io sono pronta, volete venire?”. Rita De Crescenzo rilancia, «Voglio tutta Napoli con me a Roccaraso» - «Voglio tutta Napoli a Roccaraso con me, dobbiamo essere in tanti, fate gli educati». msn.com

