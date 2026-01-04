Rita De Crescenzo prepara un' altra invasione a Roccaraso | Voglio tutta Napoli ma con educazione

Rita De Crescenzo, influencer e tiktoker napoletana, si prepara a tornare a Roccaraso con il suo seguito. Dopo il successo della visita dello scorso anno, durante la quale attirò l’attenzione con oltre 200 pullman, Rita annuncia una nuova visita, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento rispettoso e civile. La sua presenza continua a suscitare interesse, portando attenzione sulle dinamiche tra social e territorio.

Torna a Roccaraso con il suo popolo social di Napoli Rita De Crescenzo, tiktoker e influencer che lo scorso anno creò il caos nella località montana quando arrivò con 200 pullman al seguito. La donna infatti sui social ha scritto "Voglio tutta Napoli a Roccaraso con me, dobbiamo essere in tanti.

