Accoltellato il figlio della famosissima italiana | è dramma

Il figlio di una celebre personalità italiana è stato accoltellato durante una lite in strada. La lite è scoppiata nel pomeriggio a Napoli, quando il giovane si trovava con alcuni amici vicino a un bar. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa abbia scatenato il gesto violento.

Un nuovo episodio di violenza ha scosso le strade del capoluogo campano nel tardo pomeriggio di oggi, coinvolgendo un giovanissimo volto noto alle cronache locali e ai frequentatori delle piattaforme digitali. La vittima, appena maggiorenne, è stata raggiunta da un fendente all’arto inferiore mentre si trovava in una zona centrale della città. L’aggressione ha fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza, portando al trasporto del ragazzo presso il presidio ospedaliero più vicino per ricevere le cure necessarie. Nonostante lo spavento e la dinamica dell’evento, le prime valutazioni dei sanitari hanno permesso di tirare un sospiro di sollievo riguardo la stabilità del quadro clinico complessivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Accoltellato il figlio della famosissima italiana: è dramma “Ho perso un figlio”. Il dramma della vip sciocca Caterina Balivo: tristezza in studio Caterina Balivo apre il suo cuore condividendo un dolore profondo: la perdita di un figlio. “Annientata dal dolore”. Il dramma del volto della tv italiana, il racconto Per anni ha vissuto con un dolore che nessuno vedeva, nascosto dietro il volto di una celebrità della televisione italiana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morta la madre accoltellata dal figlio lo scorso agosto: ipotesi suicidio; Coltellate al dirigente comunale per l'affido dei figli: condannato; Accoltellò al cuore il padre adottivo, per Ammanuel Rezzonico disposta la perizia psichiatrica; La tragedia di Mattia Minguzzi. Minuto di silenzio alle medie di Misano a un anno dall’omicidio in Turchia. Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo a Napoli, il ragazzo in ospedale: non è graveÈ stato ferito con un'arma da taglio uno dei tre figli della tiktoker Rita de Crescenzo; il giovanissimo è stato portato al Pellegrini ... fanpage.it Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: colpito alla gambaPomeriggio di sangue tra i vicoli del centro storico di Napoli. Vittima di un’aggressione dai contorni ancora misteriosi il diciottenne Francesco De Crescenzo, figlio minore della nota ... ilmattino.it Ultim'ora È stato accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: https://fanpa.ge/PexTs - facebook.com facebook Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo a Napoli, il ragazzo in ospedale: non è grave x.com