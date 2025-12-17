Ho perso un figlio Il dramma della vip sciocca Caterina Balivo | tristezza in studio

Caterina Balivo apre il suo cuore condividendo un dolore profondo: la perdita di un figlio. Ricordando un matrimonio che ha segnato la sua vita e la sua carriera, l’ospite vip rivela un lato intimo e vulnerabile, tra ricordi di felicità e momenti di grande tristezza. Una testimonianza di forza e di sofferenza che tocca il tema universale della perdita e del dolore familiare.

Nel 1983 il matrimonio di questa ospite vip di Caterina Balivo segnò l'inizio di una delle storie più note del mondo dello spettacolo italiano, una relazione dalla quale sarebbero nati due figli e che per anni ha rappresentato l'idea di una famiglia solida e unita. Ieri, però, nello studio de La volta buona, il racconto di quella vita ha assunto contorni molto più intimi e dolorosi, capaci di commuovere il pubblico. Nella puntata del 16 dicembre 2025, ha aperto il suo cuore ricordando un capitolo mai raccontato fino in fondo, quello di un figlio mai nato, e parlando anche del rapporto spezzato tra l'ex marito e una delle loro figlie, che non si parlano da quindici anni e che sta per tornare a casa.

Izzo e Raffaella Fico, dramma familiare a Monza: hanno perso il bambino al quinto mese di gravidanza - Sui social il post di Izzo, compagno di Raffaella Fico: la showgirl ha perso al quinto mese di gravidanza il bambino nato dalla relazione col difensore del Monza ... sport.virgilio.it

“Immenso dolore, ci ha lasciati troppo presto” Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava dal calciatore Armando Izzo. A dare la tragica notizia è stato il suo compagno. - facebook.com facebook

Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Ci ha lasciati troppo presto, proviamo immenso dolore” x.com

