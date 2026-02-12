Annientata dal dolore Il dramma del volto della tv italiana il racconto

Per anni ha vissuto con un dolore che nessuno vedeva, nascosto dietro il volto di una celebrità della televisione italiana. La sua storia, fatta di silenzi e sofferenze invisibili, emerge ora in modo crudo e diretto. Un racconto che mette in luce la fatica di chi combatte ogni giorno con un dolore che non si vede, ma che lascia cicatrici profonde.

Per anni ha convissuto con un dolore invisibile, difficile da spiegare e ancora più difficile da gestire. Un dolore che arriva all’improvviso, che confonde le parole, oscura la vista e costringe il corpo all’immobilità. Un percorso lungo, fatto di paura, diagnosi tardive e tentativi continui di trovare una cura, raccontato oggi senza filtri in una lunga intervista al Corriere della Sera. Una storia che parla di malattia, ma anche di resistenza e di rinascita. I primi segnali si sono manifestati molto presto, quando aveva appena vent’anni. “A 20 anni sono stata colpita da un TIA, un attacco ischemico transitorio: un mal di testa improvviso, emicrania aura scoprirò in seguito”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Barbara Tabita, nota attrice di fiction come “I Cesaroni” e “Sicilia Express”, ha raccontato di aver avuto un attacco ischemico transitorio a soli 20 anni.

