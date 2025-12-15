Uno smartwatch antiviolenza per allertare le Forze dell' Ordine | a Bari è attivo il progetto Mobile Angel

A Bari è attivo il progetto Mobile Angel, uno smartwatch antiviolenza che permette alle vittime di atti persecutori o violenza di genere di allertare immediatamente le Forze dell'Ordine. Collegato alla Centrale Operativa dei Carabinieri, rappresenta un nuovo strumento di sicurezza e tutela, offrendo supporto immediato in situazioni di emergenza.

Uno smartwatch collegato direttamente con la Centrale Operativa del Comando provinciale dei Carabinieri, per consentire alle vittime di atti persecutori o violenza di genere di mandare una richiesta d'aiuto. E' operativo da oggi anche a Bari il progetto Mobile Angel: l’iniziativa, finanziata. Baritoday.it