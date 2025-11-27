Chiama la polizia in lacrime | Il mio ex fidanzato sta sfondando la porta di casa e dice di voler impiccare il cane

Perseguita la ex fidanzata, minaccia di morte lei e i suoi cani e tenta di sfondare la porta della sua abitazione. Per questa ragione un 50enne è stato arrestato a Catania dalla polizia di Stato, al culmine di una serie di episodi di minacce e vessazioni ai danni della donna. La vittima. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chiama la polizia in lacrime: "Il mio ex fidanzato sta sfondando la porta di casa e dice di voler impiccare il cane"

Leggi anche questi approfondimenti

Arzano. Si era smarrito, si chiama Billy. Salvato dagli agenti della polizia locale Smarrito e spaventato , si chiama Billy, é stato legato con una corda all'esterno di un centro commerciale ad Arzano. Gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Biagio Ch - facebook.com Vai su Facebook

Picchiato dal padre, 11enne ferma un passante: “Chiama la polizia e resta qui con me” lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

“Resta con me e chiama la polizia”, 11enne in lacrime ferma passante e fa arrestare il padre violento - La scena tra le strade di Torino ha portato a galla una sequenza di violenze contro il minore che andavano avanti da tempo ... fanpage.it scrive

L’11enne in lacrime: “Resta con me e chiama la polizia”, così ha fermato un passante e fatto arrestare il padre violento - Una scena drammatica si è consumata nelle strade di Torino, dove un bambino di soli 11 anni, in lacrime e terrorizzato, è riuscito a trovare il coraggio di chiedere aiuto a uno sconosciuto per sfuggir ... Si legge su controcopertina.com

Bambino di 11 anni picchiato e insultato in strada dal padre, l'appello in lacrime a un passante: «Chiama la polizia, rimani con me» - Un parcheggio buio, un bambino che piange, il padre che lo colpisce a più riprese, tra insulti, pugni, sputi in faccia. msn.com scrive