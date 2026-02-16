Accoltellato al volto al fianco e alle gambe | 26enne soccorso al Pilastro Cosa è successo?

Un giovane di 26 anni è stato aggredito con un coltello e si è ferito gravemente al volto, al fianco e alle gambe. La lite è scoppiata nella zona di via Svevo al Pilastro, e l’uomo è stato soccorso all’alba da un’ambulanza. Secondo le prime ricostruzioni, la rissa è iniziata per motivi ancora da chiarire, portando a una colluttazione violenta con un altro soggetto.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Più ferite. Al volto, al fianco, alle gambe. Inferte con una lama. È stato trovato così, all'alba, in via Svevo al Pilastro. La vittima è un residente di 26 anni. La vittima dell'aggressione, su cui stanno adesso indagando i carabinieri della compagnia Bologna Centro, è un moldavo di 26 anni residente in zona. A chiamare i militari dell'Arma sono stati ieri mattina i sanitari del 118 intervenuti per soccorrere il ragazzo. I tagli, per sua fortuna, non risultavano troppo profondi, tanto che il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso del Maggiore i n codice di media gravità.