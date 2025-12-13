Va al pronto soccorso per un fastidio al torace muore dopo 7 ore | cosa è successo
Una donna di 39 anni, dopo aver avvertito un fastidio al torace durante un elettrocardiogramma, è stata portata al pronto soccorso dalla sorella. Nonostante i controlli, è deceduta sette ore dopo, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sulla gestione delle emergenze.
Una donna di 39 anni ha avuto un piccolo problema durante un elettrocardiogramma e la sorella l’ha voluta portare in ospedale per un controllo Una sanità sempre più allo sfascio e sempre più disastrosa. Ogni giorno se ne sentono di tutti i colori, dal San Raffaele a Milano fino a Roma come al Sant’Eugenio e per finire ancora più giù. File interminabili al pronto soccorso, medici che non ci sono e o che sono impegnati su più fronti e alla fine qualcosa di grave succede un po’ troppo spesso. (Ansa Foto) Cityrumors. Cityrumors.it
