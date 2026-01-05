Il ragazzino di 15 anni accoltellato al Bicocca Village | squarcio al volto di 7 centimetri e una ferita al fianco Dammi il giubbotto

Un episodio di violenza si è verificato al Bicocca Village di Milano, dove due minorenni sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello. Uno dei ragazzi è stato ferito al volto, con una ferita di sette centimetri, e al fianco. L’aggressore ha minacciato i giovani chiedendo il loro giubbotto, portando a una situazione di grande preoccupazione per la sicurezza dei minori coinvolti.

Milano – I due quindicenni bloccati in un parchetto da un uomo armato di coltello. "Dammi il tuo giubbotto", dice lui uno dei minorenni, entrambi italiani, puntandogli contro l'arma. A quel punto, l'amico interviene in sua difesa, blocca sul nascere il tentativo di rapina e rincorre lo sconosciuto in fuga. Che dopo pochi metri si volta di scatto e sferra due fendenti all'inseguitore, colpendolo al volto e all'addome, per poi scappare a piedi e sparire nel nulla. È la sequenza choc andata in scena nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio a due passi dal Bicocca Village, centro commerciale nella periferia nord di Milano.

