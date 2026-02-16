Oksana Murasova ha accoltellato il suo compagno durante una lite a Milano, sostenendo di aver agito in legittima difesa. La donna si è difesa affermando di aver reagito a un’aggressione e ora si trova sotto indagine per lesioni aggravate. La polizia ha trovato tracce di sangue sul luogo e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Milano, 16 febbraio 2026 – Oksana Murasova è stata indagata per lesioni aggravate nei confronti del compagno di 52 anni Massimiliano D.I. La dinamica avrebbe dovuto comportare l'arresto, ma il pm di turno Pasquale Addesso ha ritenuto sussistenti i presupposti per la legittima difesa e ha deciso di procedere con una denuncia a piede libero. L'uomo, colpito con una coltellata al fianco sinistro, se n'è andato domenica sera dal Niguarda prima che i medici gli dessero il via libera per le dimissioni: ha riportato una prognosi di 30 giorni. L'aggressione in casa. Stando a quanto emerso, tra i due conviventi, domiciliati in un appartamento di via Soffredini a Precotto, sarebbe scoppiato un violento litigio poco dopo le 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltella il compagno: è legittima difesa, Oksana Murasova se la cava con una denuncia

Oksana Murasova, ballerina condannata per aver ucciso il suo ex e recentemente accusata di aver ferito il suo nuovo compagno, è stata coinvolta in un episodio violento a Milano.

