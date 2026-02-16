Accertamenti sulla linea elettrica tra Sondrio e Tirano | fermi i treni della ferrovia delle Olimpiadi

I treni tra Sondrio e Tirano sono fermi dalle 9:30 del 16 febbraio per "accertamenti alla linea elettrica". La circolazione verso la Valtellina, che poi consente di arrivare a Bormio e Livigno, è bloccata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un guasto alla linea elettrica ha interrotto questa mattina il traffico ferroviario tra Sondrio e Tirano, causando disagi a molti pendolari.

Il sabotaggio alla linea Lecco-Tirano ha portato a un incremento dei controlli sulla ferrovia, proprio mentre le autorità si riuniscono in Prefettura per discutere delle misure di sicurezza.

