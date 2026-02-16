Accendere un mutuo a Lecco impegno di 25 anni per pagare 137mila euro

Nel 2026, chi chiede un mutuo a Lecco dovrà restituire 137mila euro in 25 anni. Questa cifra deriva dai dati raccolti dall’Osservatorio di MutuiOnline e rappresenta un impegno finanziario di lunga durata. Molti residenti affrontano questa spesa per acquistare casa, anche se le rate mensili possono essere elevate.

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it la nostra provincia è tra le più virtuose a livello lombardo: il richiedente ha un'età media di 36 anni Accendere un mutuo a Lecco nel 2026? Significa impegnare 25 anni per pagare 137mila euro. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi alla regione Lombardia, a gennaio 2026 la lunghezza media dei mutui ha toccato i 25 anni e 4 mesi, durata maggiore rispetto alla media nazionale di 24 anni e 10 mesi. Guardando all’importo medio richiesto, in questo primo mese dell’anno il dato nella regione è pari a 170.400 euro, nettamente superiore rispetto alla media italiana di 151.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Questa mattina a Brindisi si è tenuta una cerimonia per festeggiare i 25 anni del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.