Picchiata a morte dal marito le colleghe | Sagi voleva divorziare ma per il mutuo non poteva pagare un affitto

Non aveva perdonato il marito, violento e maltrattante, ma sentiva di non avere altra scelta che restare nella casa che stava pagando insieme a lui con un mutuo. L'abitazione dove il 3. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Picchiata a morte dal marito, le colleghe: «Sagi voleva divorziare, ma per il mutuo non poteva pagare un affitto»

